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Экономика

Россияне стали покупать больше водки и меньше пива

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Доля водки в проданном населению алкоголе продолжает расти, пива - снижаться, следует из данных Росстата.

Как сообщает ведомство, за 11 месяцев доля водки повысилась до 38,6% с 38% за соответствующий период прошлого года. За 10 месяцев этот показатель составлял 38,4%.

В январе-ноябре россияне купили 86,6 млн декалитров (дал) водки и ликероводочных изделий, что на 0,4% меньше, чем за 11 месяцев 2015 года. В ноябре продажи снизились на 1,1%, до 7,7 млн дал.

Доля пива за январь-ноябрь снизилась до 40,7% с 41,2% за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев этот показатель составлял 41,1%. Продажи этого напитка за 11 месяцев упали на 4,3%, до 722 млн дал, в ноябре - на 10,9%, до 55,2 млн дал.

Доля вина (без шампанского и игристых вин) в январе-ноябре составила 10,4% против 10,3% за 11 месяцев прошлого года. Продажи вина за этот период снизились на 1,8%, до 75,5 млн дал. В ноябре падение составило 7%, до 6,5 млн дал.

Доля шампанского и игристых вин за 11 месяцев составила 2,2% против 2,3% за такой же период 2015 года. Продажи этого вина снизились на 6,1%, до 17,6 млн дал. В ноябре было продано 1,6 млн дал шампанского (на 16,7% меньше).

Доля коньяка в проданном за 11 месяцев алкоголе составила 4,2%, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Продажи этого напитка уменьшились на 2,6%, до 9,1 млн дал. В ноябре продажи снизились на 1,9%, до 0,9 млн дал.

Росстат также сообщил, что за 11 месяцев населению было продано 3,9 млн дал сидра, пуаре, медовухи и другой алкогольной продукции естественного брожения, что на 39,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Доля этих напитков в абсолютном алкоголе составила 0,3% против 0,2% в январе-ноябре 2015 года. В ноябре продажи этих напитков составили 0,4 млн дал (на 56,9% больше).

Всего в январе-ноябре 2016 года население РФ купило 87,6 млн дал алкогольных напитков (в абсолютном алкоголе), что на 2,5% меньше, чем год назад. В ноябре продажи снизились на 6,1%, до 7,4 млн дал.

Теги: Росстат
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