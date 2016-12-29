Минтранс и Минэкономразвития вновь разошлись во мнениях о тарифе "Платона"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минтранс и Минэкономразвития РФ вновь разошлись во мнениях относительно необходимости повышения действующего тарифа системы взимания платы с грузовиков (СВП) "Платон".

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения тарифной политики системы, в начале декабря ведомства провели согласительное совещание, по итогам которого составлена таблица разногласий по проекту постановления, меняющего размер платы.

По словам собеседника агентства, Минэкономразвития вновь привело довод о том, что полученные показатели собираемости платы не учитывают перевозки 12-тонниками, осуществляемые за пределами областей, в которых установлены контрольные рамки. В этой связи, а также из-за того, что в СВП зарегистрировано менее половины всех транспортных средств (ТС), Минэкономразвития считает целесообразным сохранить действующий размер платы минимум до 1 июля 2017 г, цитирует источник "Интерфакса" позицию министерства. При этом в Минэкономразвития считают необходимым дополнительно проработать вопрос сроков повышения платы и величину повышения, "принимая во внимание необходимость плавного повышения размера платы и учета графика, предусмотренного концессионным соглашением".

Минтранс, в свою очередь, отмечает, что с учетом продления льготного коэффициента по тарифу в системе "Платон" сумма поступлений в федеральный бюджет за счет сбора платы в 2016 г. прогнозируется на уровне 19,9 млрд руб. вместо изначально запланированных 45 млрд руб. Ранее министр транспорта Максим Соколов неоднократно говорил, что "Платон" позволит дополнительно привлечь в бюджет 20 млрд руб.

При этом в министерстве указывают, что "исполнение обязанности по внесению платы" не зависит от наличия или отсутствия контрольных рамок, "так как рамные конструкции выполняют исключительно контрольную функцию и не осуществляют начисления платы". Как отмечает Минтранс, проект создания системы взимания платы реализуется в несколько этапов, в ходе которых предполагается доведение количества рамок с 194 до 491 штук к середине 2017 года. "Вместе с тем до конца 2016 г. будет в полном объеме обеспечен контроль за соблюдением законодательства о взимании платы еще в 33 субъектах РФ", - подчеркивают в министерстве.

Миллион единиц

Кроме того, как указывает транспортное ведомство, количество ТС с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, подпадающих под действие закона №257 от 8 ноября 2007 г. "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и передвигающихся по федеральным трассам, отличается "от общего количества ТС с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, определяемых по данным ГИБДД". В Минтрансе поясняют, что "существенная часть" таких ТС выведена из-под действия закона (военная техника, оперативные и специальные службы, автобусы и т.п.), "значительное их число" не выезжают на дороги общего пользования (карьерные самосвалы, трактора, бульдозеры и т.д.)". "Фактическое число ТС, подлежащих регистрации в реестре СВП, составляет примерно 1 млн единиц", - добавляют в ведомстве.

Минтранс также приводит данные ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (оператор системы "Платон"), согласно которым по состоянию на 8 декабря в системе зарегистрировано 783,4 тыс. 12-тонников, 78% от всего парка таких ТС, передвигающихся по федеральным трассам. "В краткосрочной перспективе ожидается прирост числа зарегистрированных ТС (в 2017 г . - до 86%, в 2018 г. - до 91%, в 2019 г. - до 93%)", - ожидают в Минтрансе.

Почему Минтранс за повышение

Таким образом, делают вывод в министерстве, собираемость платы не зависит от количества рамок. "Низкая собираемость по сравнению с ожидаемой обусловлена двумя факторами: низкой ставкой (половина от изначально планируемой), незначительным размером ответственности за движение без внесения платы", - указывает Минтранс.

При этом в Минтрансе отмечают, что решение о применении понижающих коэффициентов и снижении размера административных штрафов было принято "в том числе при поддержке Минэкономразвития".

"С учетом изложенного, полагаем, что доводы к сохранению ставки в действующем размере не имеют под собой существенной доказательной базы и подлежат отклонению. Кроме того отмечаем, что отсутствует правовая и экономическая связь между графиком модернизации СВП и графиком повышения размера платы в счет возмещения вреда", - заключает Минтранс.

Как сообщалось, Минтранс предлагает повысить тариф системы "Платон" с февраля 2017 г. с нынешних 1,53 руб. за километр пути до 2,61 руб., с июня - до 3,06 руб., а также отложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 руб.) до июля 2018 г. Проект документа прошел стадию общественного обсуждения, по итогам которого ряд экспертов раскритиковали как качество работы системы, так и своевременность повышения действующего тарифа. В частности, высказывались мнения, что "Платон" может существенно повысить собираемость не за счет отмены льготного тарифа, а за счет повышения эффективности собираемости и администрирования". Эксперты также указывали, что "Платон" еще не работает в полном объеме, "что не дает оснований говорить о своевременности рассмотрения вопроса об отмене льготного тарифа".

Минэкономразвития тогда не поддержало проект постановления, повышающего размер действующего тарифа.