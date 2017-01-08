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Глава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомства

Министерство должно продемонстрировать результаты по ряду задач в очень сжатые сроки

Глава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомства
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин обещает провести определенную перезагрузку и настройку в деятельности Минэкономразвития, но серьезных кадровых изменений не планирует.

"У нас все будет так, чтобы соответствовать задачам, которые перед нами поставлены. Понятно, что коллектив Минэкономики очень профессионален - резких изменений он не требует. Будет определенная перезагрузка и настройка, этого не избежать. Но серьезных, кардинальных изменений не планируется", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что министерству необходимо демонстрировать результат по ряду задач в очень сжатые сроки. "Одна из таких ключевых задач - подготовка плана действий правительства по повышению темпов экономического роста", - напомнил министр.

Как сообщалось, президент РФ поручил правительству к 30 мая подготовить комплексный план действий правительства на 2017-2025 годы. В этом документе должны быть предусмотрены "меры, обеспечивающие достижение не позднее 2019-2020 годов темпов роста экономики РФ, превышающих темпы роста мировой экономики".

Теги: Россия, Минэкономразвития
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