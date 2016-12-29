Новак дал прогноз по цене на нефть в 2017 году

По мнению министра энергетики, она может вырасти до $55-60 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цена на нефть в 2017 году может вырасти до $55-60 за баррель, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1".

"Я думаю, что 2017 год - это цены в диапазоне 55-60 долларов за баррель", - сказал он.

Как сообщалось, Россия и ОПЕК договорились снизить добычу нефти в первом полугодии 2017 года для стабилизации нефтяного рынка. Сокращение начнется в январе. После данного решения стоимость нефти выросла с $46-48 за баррель до $55 за баррель.

Как ранее сообщалось, половину объемов, планируемых к сокращению странами, не входящими в ОПЕК, берет на себя Россия - 300 тыс. баррелей в сутки. РФ планирует снизить нефтедобычу до уровня 10,947 млн баррелей в сутки. По словам российского министра энергетики Александра Новака, добычу планируется сократить с уровня октября, когда, по данным ЦДУ ТЭК, Россия добывала 11,247 млн баррелей в сутки.

Ранее Новак неоднократно говорил, что цена на нефть $55-60 за баррель является комфортной как для потребителей, так и покупателей нефти.