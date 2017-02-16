Новак оценил доходы бюджета от сокращения добычи нефти в 1,5 трлн рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Доходы бюджета от сокращения добычи нефти в 2017 году могут составить около 1,5 трлн руб, компаний - около 700 млрд руб, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

"Без достижения договоренностей о сокращении добычи, цена на нефть могла быть $35-40 за баррель, а сейчас она примерно $55 за баррель. Эта разница в $10-15 дает бюджету и компаниям минимум $110 млн дополнительных доходов в день", - сказал он.

"Если перевести это в рубли и спроецировать на год, то бюджет может получить порядка 1,5 трлн рублей дополнительного дохода, а компании - еще 700 млрд рублей", - добавил министр.

При этом он отметил, что соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, будет эффективным только при условии его выполнения на 100%. "Аналитики и эксперты рынка в один голос говорят о том, что исполнение договоренностей о сокращении добычи нефти хотя бы на 70% было бы положительным сигналом для рынка. Но мы исходим из того, что сделка только тогда будет эффективна, когда будет выполнена на все 100%", - сказал он. При этом министр допустил, что внутри ОПЕК некоторые страны могут выполнить соглашение не в полном объеме, а другие - перевыполнить его.

Новак также заявил, что Россия в феврале и марте продолжит сокращать добычу нефти с превышением плановых показателей в 100 тыс. баррелей в сутки и 150 тыс. баррелей в сутки, принятых в рамках сделки со странами ОПЕК и не-ОПЕК.

"По факту, в январе снижение получилось несколько большее, чем планировали компании. Это объясняется разными факторами, в том числе и погодными: первые дни зимы во многих регионах России были очень морозными. Тем не менее, сейчас компании сохраняют этот темп сокращения, и даже немного увеличивают. Думаю, что в феврале сокращение будет больше, чем 100 тыс. б/с", - сказал он.