ЦБ РФ в 2016 году отозвал лицензии у рекордного числа банков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ вновь побил рекорд, отозвав в 2016 году лицензии у 97 кредитных организаций. Банк России приступил к активной очистке финансового сектора от недобросовестных игроков с момента назначения Эльвиры Набиуллиной председателем Банка России летом 2013 года. С тех пор количество отозванных лицензий с каждым годом увеличивалось. В 2013 году российский банковский сектор недосчитался 32 кредитных организаций, в 2014 году потерял 86 игроков, в 2015 году его покинули 93 организации.

При Сергее Игнатьеве, руководившем ЦБ на протяжении 11 лет (с марта 2002 по июнь 2013 года), массового отзыва лицензий у банков не наблюдалось. Пик отзывов за это время пришелся на 2006 год, когда банковский рынок покинули 59 игроков, наименьшее количество лицензий было отозвано в 2003 и 2011 годах - у 16 и 18 кредитных организаций соответственно.

Всего за 12 лет с 1 января 2002 года по 1 января 2014 года лицензии были отозваны у 394 кредитных организаций (если не учитывать 2013 год, то у 362 организаций). При этом за четыре года с 1 января 2013 года по 27 декабря 2016 года рынок покинули 306 игроков.

ЦБ РФ в октябре текущего года для решения проблем банковского надзора решил кардинально его изменить. "Мы проделали большую работу по очистке банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых участников рынка", - отметила тогда Набиуллина в комментарии о кадровых перестановках в надзорном блоке.

С 17 октября первый зампред ЦБ Алексей Симановский, курировавший до этого банковский надзор, стал советником председателя Банка России. Зампред ЦБ Михаил Сухов покинул Банк России. Он контролировал деятельность департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, а также департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

Симановский в мае 2016 года высказал мнение, что ЦБ РФ может завершить основную работу по оздоровлению банковского сектора РФ до конца этого или середины следующего года.