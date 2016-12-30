Росстат заявил о минимальной за новейшую историю годовой инфляции

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в декабре 2016 года, по предварительным данным, составила 0,4% после также 0,4% в ноябре и октябре, 0,2% в сентябре, нулевой динамики в августе, 0,5% в июле, 0,4% в июне-апреле, 0,5% в марте, 0,6% в феврале и 1% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

Инфляция в декабре 2016 года оказалась ниже ожиданий аналитиков и Минэкономразвития. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 0,6%, Минэкономразвития ожидало рост цен на уровне 0,5-0,7%. В целом за 2016 год инфляция составила минимальные за всю новейшую историю России 5,4% против 12,9% в 2015 году, 11,4% в 2014 году, 6,5% в 2013 году, 6,6% в 2012 году, 6,1% в 2011 году (показатель 2011 года был до этого как раз минимальным значением).

Во многом это объясняется существенным падением реальных доходов населения, которые снижаются третий год подряд. При этом темп снижения реальных доходов населения в 2016 году ускорился почти до 6% с 3,2% в 2015 году и 0,7% в 2014 году. Росстат отмечает, что предварительные данные по инфляции в декабре рассчитаны исходя из еженедельных значений мониторинга, который рассчитывается по более узкой корзине товаров и услуг (64 наименования), чем месячные данные. Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2016 г., полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2017 года.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2016 года подорожали на 0,6%, а в целом за 2016 год - на 4,6% (14,0% в 2015 году). Рост цен на непродовольственные товары в декабре равнялся 0,3%, а за год 6,5% (13,7% в 2015 году). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,3%, а за 2016 год - на 4,9% (10,2% в 2015 году). В 2017 году, по мнению экономистов, инфляция в РФ продолжит замедляться и составит 4,7% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце декабря), что выше официального прогноза правительства и таргета ЦБ (4%).