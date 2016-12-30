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Экономика

ФАС возбудила дело на Lenovo

Подразделение китайской компьютерной компании затягивает предоставление запрошенных службой документов

ФАС возбудила дело на Lenovo
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административные дела на ООО "Леново (Восточная Европа/Азия)" (подразделение Lenovo) и компанию Superwave Group, которые проходит ответчиками по делу о картеле на торгах ГАС "Выборы". Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

По данным ФАС, компании затягивают предоставление запрошенных документов в установленные сроки или предоставляют их в неполном объеме в рамках проводимой проверки (нарушение ст. 19.8 КоАП РФ). В сообщении службы отмечается, что действия Lenovo носят уже систематический характер.

Так, сотрудники компании 17 ноября 2016 года воспрепятствовали проведению контрольных мероприятий во время выездной внеплановой проверки службы.

"Полагаю, что это не последние административные дела по этому антимонопольному расследованию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дел в отношении иных проверяемых лиц", - отметил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

ФАС напоминает, что штраф за непредставление или несвоевременное представление в антимонопольный орган сведений доходит до 500 тысяч рублей за каждый случай.

Теги: ФАС, Lenovo
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