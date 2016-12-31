Главные новости
В миреАрабское издание сообщило об ударах российских ВКС по пути поставок нефти ИГ в СирииВ РоссииМедведев поздравил россиян с Новым годомВ миреАмериканцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154
Экономика

"Нафтогаз Украины" получит кредит в $500 млн для закупки газа

Газ можно будет закупать как на западном, так и на восточном направлении

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" в пятницу подписала кредитное соглашение с Citi и Deutsche bank на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн, сообщил департамент по корпоративным коммуникациям компании.

НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа как на западном, так и на восточном направлении. Соответствующие решения будут приниматься на основе конкурентоспособности предложений.

"Эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы", - заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

Кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что в свою очередь обеспечивается государственной гарантией в рамках формирования энергетического фонда согласно постановлению Кабинета министров от 30 ноября, сказали в компании.

Действие кредитной линии составляет четыре года: два года на закупку газа и два года на погашение кредита. По условиям финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты. Подтверждением оплаты после поставки для поставщиков станут аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche bank и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. "Нафтогаз" будет осуществлять погашение этих кредитов в течение 12 месяцев с момента их предоставления. Всемирный банк гарантирует возвращение этих кредитов международным коммерческим банкам.

В департаменте по корпоративным коммуникациям напомнили, что в 2015 году "Нафтогаз Украины" получил возобновляемую кредитную линию на $300 млн от Европейского банка реконструкции и развития на закупку газа у европейских поставщиков.

Теги: Украина, Нафтогаз, Citi, Deutsche Bank
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
ФАС возбудила дело на LenovoФАС возбудила дело на Lenovo
Подразделение китайской компьютерной компании затягивает предоставление запрошенных службой документовПодробнее
Рубль снизился к доллару и евро на фоне спроса на валюту перед новым годомРубль снизился к доллару и евро на фоне спроса на валюту перед новым годом
Российской валюте не помогли даже стабильно высокие мировые цены на нефтьПодробнее
Итоги 2016 года: Петабайты амбицийИтоги 2016 года: Петабайты амбиций
В уходящем году в смысловой контекст импортозамещения попала - и закрепилась там - IT-индустрияПодробнее
Итоги 2016 года: Нефтяные сделки - предсказуемые, загадочные, сенсационныеИтоги 2016 года: Нефтяные сделки - предсказуемые, загадочные, сенсационные
В уходящем году в России стало на одну нефтяную компанию меньшеПодробнее
Итоги 2016 года: Apple, Google, Microsoft и другие разновидности ФАС-фудаИтоги 2016 года: Apple, Google, Microsoft и другие разновидности ФАС-фуда
ФАС все чаще стали называть мегарегулятором, но вместе с весом ведомства росла и масса критики в его адресПодробнее
Итоги 2016 года: Хроника событий параллельной газовой вселеннойИтоги 2016 года: Хроника событий параллельной газовой вселенной
Штокман, South stream, Охта и другие не состоявшиеся (или пока не состоявшиеся) проекты "Газпрома"Подробнее
Новак дал прогноз по цене на нефть в 2017 годуНовак дал прогноз по цене на нефть в 2017 году
По мнению министра энергетики, она может вырасти до $55-60 за баррельПодробнее
Итоги 2016 года: Российская экономика - сюрпляс, местами переходящий в цейтнотИтоги 2016 года: Российская экономика - сюрпляс, местами переходящий в цейтнот
Все сырьевые экономики одинаково счастливы при $150 за баррель, у всех свои проблемы при $30Подробнее
Итоги 2016 года: Страховой рынок в 2017 году. Качественная перезагрузкаИтоги 2016 года: Страховой рынок в 2017 году. Качественная перезагрузка
Результаты прошедшего года российские страховщики признают неплохимиПодробнее
Итоги 2016 года: Интернет-индустрия. Не достучаться до небесИтоги 2016 года: Интернет-индустрия. Не достучаться до небес
Заканчивающийся год в части сотрудничества отрасли с государством стал практически провальнымПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Предновогодние фото недели10 фото
30 декабря
Предновогодние фото недели
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАрабское издание сообщило об ударах российских ВКС по пути поставок нефти ИГ в СирииМоскваБойца MMA Мирзаева ранили из травматики в ходе драки в МосквеВ миреWP сообщила об атаке русских хакеров на электросети СШАВ миреАмериканцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154
МЧС опровергло сообщение о пожаре в посольстве США в Москве
Украина примет для отбывания срока осужденного в РФ за шпионаж киевлянина
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Москвичей предупредили о сильных порывах ветра и снеге
Переодетый Санта-Клаусом вице-премьер Грузии поздравил детей в Тбилиси
"Нафтогаз Украины" получит кредит в $500 млн для закупки газа
Арабское издание сообщило об ударах российских ВКС по пути поставок нефти ИГ в Сирии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи