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"Нафтогаз" заявил о сокращении отбора газа из ПХГ по сравнению с прошлым годом

В пресс-службе компании заявили, что считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона

"Нафтогаз" заявил о сокращении отбора газа из ПХГ по сравнению с прошлым годом
Фото: ТАСС, Алексей Павлишак

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в текущем отопительном сезоне составляет 3,27 млрд кубометров , что на 19% меньше, чем за аналогичный период предыдущего осенне-зимнего сезона (4,07 млрд кубометров), сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Отбор газа с ПХГ с начала сезона этой зимой на 19% меньше, чем прошлой зимой (и на 45% меньше, чем зимой 2014-2015 годов). И в этом году все же немного прохладнее", - сообщается в фейсбуке компании.

Во вторник 10 января компании "Нафтогаз" заявляли, что считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд кубометров при допустимом значении в 5 млрд кубометров .

В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд кубометров. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн кубометров, закачка - 6 млрд 388,74 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в 2017 год с запасами природного газа в своих ПХГ в объеме 11 млрд 992,95 млн кубометров. С начала стартовавшего 13 октября 2016 года отопительного сезона и по 31 декабря запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 18,6%, или на 2 млрд 739,08 млн кубометров.

Теги: Нафтогаз, Украина
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