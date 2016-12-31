Правительство приняло к исполнению федеральный бюджет на 2017 год

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло к исполнению федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Постановление о мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 30 декабря, размещено в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим документом главным администраторам доходов федерального бюджета предписывается "принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате и осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению".