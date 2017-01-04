Нефть подорожала после падения накануне

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо восстанавливаются в среду после падения накануне, инвесторы следят за выполнением договоренностей о сокращении добычи нефти.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 по Москве подорожал на $0,17 (0,31%) - до $56,64 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,31%) - до $52,49 за баррель.

Во вторник WTI подешевела на 2,6%, Brent - на 2,4%.

С 1 января страны ОПЕК и другие нефтедобывающих стран начали выполнять договоренности о снижении добычи. Кувейт, входящий в состав нефтяного картеля, с начала месяца уменьшил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, Оман намерен сократить добычу на 45 тыс. баррелей в сутки в течение января.

Между тем Ливия, на которую не распространяются договоренности ОПЕК, наращивает добычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении аш-Шарара. Как ожидается, в этом месяце с него будет отгружено почти 1,9 млн баррелей нефти через порт Аз-Завия близ ливийской столицы Триполи.

Кроме того, участники рынка ждут данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, который будет обнародован в четверг, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был выходным днем. По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей.