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Рубль слегка укрепился к доллару на фоне стабилизации нефти

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, а евро немного укрепляется на торгах "Московской биржи" днем в среду; рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине благодаря стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 60,8325 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,4875 руб./EUR1, подорожав на 7,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 0,36 копейки, до 62,03 рубля.

Банк России в среду не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.

Теги: рубль, доллар, евро, Московская биржа
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