Санкции против России стоили ЕС 17,6 млрд евро и 400 тыс. рабочих мест

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Санкции Европейского союза против России и ответные российские меры нанесли ущерб экономике 27 европейских стран (без учета Хорватии) в размере 17,6 млрд евро и 400 тыс. рабочих мест, говорится в докладе австрийского института экономических исследований (WIFO).

Как пишет Der Standard, экономисты WIFO оценивали эффект от санкций РФ и российских контрсанкций на основании статистики за 2015 год.

По их оценкам, Австрия потеряла 550 млн евро и 7 тыс. рабочих мест, тогда как крупнейшая экономика ЕС - Германия - недосчиталась 97 тыс. рабочих мест и более 6 млрд евро. Ущерб экономической активности во Франции составил 1,63 млрд евро, в Польше - 1,36 млрд евро, в Италии - 950 млн евро, в Чехии - 760 млн евро.

Экспорт из Австрии в Россию сократился в 2015 году почти на 40% по сравнению с предыдущим годом, поставки из других стран также снизились. Однако эксперты WIFO подчеркивают, что ухудшение внешнеторговых показателей связано не только и не столько с "войной санкций", а с ослаблением российской экономики в результате обвала нефтяных цен и девальвации рубля. Лишь чуть более трети падения экспорта из Австрии в РФ объясняется санкциями, а не проблемами российской экономики, для ЕС в целом этот показатель составляет 44%. Даже если бы санкций не было, европейские компании потеряли бы порядка 22 млрд евро из-за сокращения продаж в России.

Как пишет Der Standard, новая оценка ущерба (17,6 млрд евро), нанесенного экономике ЕС, учитывает только влияние санкций и контрсанкций, а не общую конъюнктуру, для чего эксперты WIFO были вынуждены использовать сложные эконометрические модели.

Исследование проводилось по заказу министерства экономики Австрии.

В январе 2015 года эксперты WIFO считали, что из-за санкций против РФ под угрозой оказались 45 тыс. рабочих мест в Австрии, а экономический ущерб может составить 2,9 млрд евро. На тот момент они не разделяли последствия российского кризиса и влияние санкций.

В декабре прошлого года ЕС решил продлить санкции против России еще на шесть месяцев - до 31 июля 2017 года, однако европейские издания отмечают отсутствие единства по этому вопросу среди членов блока. Так, многие австрийские политики высказывались за смягчение санкций.