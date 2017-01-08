Бельгийский европарламентарий назвал ошибкой антироссийскую риторику США

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Член Европарламента, экс-глава МИД Бельгии и бывший еврокомиссар Луи Мишель назвал политику США и ЕС в отношении России серьезной геополитической ошибкой.

"Международное сообщество, будь то США, и, может быть, даже Соединенные Штаты в меньшей степени, чем европейцы, делает большую ошибку, серьезную геополитическую ошибку, изолируя себя от России", - заявил европейский политик, отвечая на вопросы в воскресной передаче телеканала RTL TVI.

"Я остаюсь при убеждении, что то, что мы должны были сделать после падения (Берлинской - ИФ) стены, - это превратить Россию в привилегированного партнера", - сказал Мишель.

"Россия - это европейская страна, напоминаю вам", - подчеркнул он, обращаясь к ведущему телепередачи.

По мнению европейского депутата, "важно иметь с Россией привилегированное и очень тесное партнерство". Высылку российских дипломатов из США он назвал "последним жестом президента (Барака Обамы - ИФ)", выражением его настроения.