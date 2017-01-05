Brent подорожала до $56,75 за баррель

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут в четверг после повышения накануне на сигналах сокращения запасов топлива в США и снижения добычи странами ОПЕК.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:28 по Москве подорожал на $0,29 (0,51%) - до $56,75 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи выросла к этому времени на $0,27 (0,51%) - до $53,53 за баррель.

Накануне WTI и Brent подорожали на 1,78%.

Как сообщил в среду Американский институт нефти (API), товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в четверг в 19:00 по Москве, и аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения - на 2 млн баррелей.

Между тем в декабре совокупная добыча нефти странами ОПЕК снизилась на 310 тыс. баррелей в сутки, до 33,1 млн б/с, из-за перебоев в работе месторождений в Нигерии, показывают данные опроса экспертов, проведенного агентством Bloomberg. Государства картеля договорились снизить добычу до 32,5 млн б/с с января. Нигерия сократила добычу сразу на 200 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 50 тыс. б/с, Венесуэла - на 40 тыс. б/с.

Тем временем Ливия нарастила добычу на 50 тыс. б/с. По данным источников в ливийской госкорпорации National Oil Corp., в настоящее время страна добывает порядка 700 тыс. б/с против 630 тыс. б/с в декабре.