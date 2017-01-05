Brent подорожала до $57,15 за баррель к вечеру 5 января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут в четверг на сигналах сокращения запасов топлива в США и снижения добычи странами ОПЕК.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по Москве подорожал на $0,69 (1,22%) - до $57,15 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже выросла к этому времени на $0,66 (1,24%) - до $53,92 за баррель.

Как сообщил в среду Американский институт нефти (API), товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в четверг в 19:00 по Москве, и аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения - на 2 млн баррелей.