"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье

По заявлению компании, 5 января потребителям было поставлено 614,6 млн куб. м газа, еще один пик ожидается 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - "Газпром" 5 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье - потребителям было поставлено 614,6 млн куб. м газа, сообщило управление информации ПАО "Газпром".

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 ноября 2016 года, он составил 614,5 млн куб. м в сутки.

Однако опережающие индикаторы европейского газового рынка показывают, что результаты за пятницу, 6 января, могут превзойти показатель 5 января. Номинация на транзит газа через ГИС "Велке Капушаны" на ужгородском коридоре на пятницу заявлена на уровне 144 млн куб. м после 137 млн куб. м в четверг.

Температура воздуха в Европе продолжает понижаться и самый холодный день с начала зимы ожидается в субботу. Исходя из обнародованных "Газпромом" данных, можно сделать вывод, что за первые пять дней января 2017 года экспорт растет по отношению к тем же дням 2016 года примерно на 20%.

"В этом году мы продолжили обновлять суточные максимумы поставок в дальнее зарубежье. За этим рекордом - не только абсолютные объемы, а, прежде всего, надежность и стабильность поставок газа на экспорт и в России", - приведены в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.