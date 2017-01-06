"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - "Газпром" в пятницу увеличил заявку на транзит через газотранспортную систему (ГТС) Украины на 10% по сравнению с первыми числами января - до 278,9 млн кубометров. Об этом сообщил в фейсбуке руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

""Газпром" сегодня (в пятницу - ИФ) направил увеличенную заявку на транзит в Европу - 278,9 млн кубометров. Конечно, из-за похолодания", - написал он.

Среднесуточный транзит российского газа через ГТС Украины 1-4 января составлял 252,2 млн кубометров.

Ранее в "Нафтогазе Украины" констатировали снижение транзита через ГТС страны в третьей декаде декабря 2016 года после принятия Европейской комиссией решения о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL (восточный отвод от "Северного потока"). В связи с этим в "Нафтогазе" поставили под сомнение утверждение о том, что такое решение ЕК не приведет к снижению объемов транзита российского газа через территорию Украины.

Между тем Украина в связи с усилением морозов увеличивает подъем природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) в 1,7-2 раза по сравнению с первыми числами января - до 100 млн кубометров в сутки, сообщил Белявский.

"Увеличен объем отбора газа из хранилищ. Прогнозируемый суточный режим - 100 млн кубометров", - написал он в фейсбуке. Белявский подчеркнул при этом, что заявки стран-импортеров на транзит газа через ГТС Украины выполняются в полном объеме.

Украина 1 января 2017 года подняла из своих ПХГ 43,32 млн кубометров газа, 2 января - 48,37 млн кубометров, 3 января - 49,52 млн кубометров, 4 января - 60,7 млн кубометров. Среднесуточный импорт газа 1-4 января составил 48,1 млн кубометров, внутренняя добыча - 56,6 млн кубометров.

По состоянию на утро 5 января в подземных хранилищах находилось 11,791 млрд кубометров газа. Такие запасы позволяют ежесуточно поднимать из ПХГ до 118 млн кубометров газа.

Как сообщалось, Украина вошла в 2017 год с запасами природного газа в своих ПХГ в объеме 11 млрд 992,95 млн кубометров. С начала стартовавшего 13 октября 2016 года отопительного сезона и по 31 декабря запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 18,6%, или на 2 млрд 739,08 млн кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит "Нафтогазу Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубометров.