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Цены на каучук подскочили из-за наводнений в Таиланде

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Цены на натуральный каучук подскочили в понедельник из-за ущерба, нанесенного наводнениями плантациям каучуконосов в Таиланде. По оценкам Международного каучукового консорциума (IRC), перебои в поставках могут затянуться на недели и месяцы. На торгах в Шанхае рост цен был максимальным за шесть недель - 4,8%, котировка майского фьючерса поднялась до 18720 юаней ($2700) за тонну.

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Биржи Японии, где проводятся основные торги фьючерсами на каучук, в понедельник закрыты в связи с государственным праздником. В прошлую пятницу цена выросла на 2,5% - до 265,5 иены за 1 кг (около $2270 за тонну). В январе от наводнений пострадали 12 провинций Таиланда, на которые приходится более половины насаждений каучуконосов в стране. Более 20 человек погибли.

Председатель торговой палаты Таиланда Изара Вонгкусолькит оценивает ущерб от наводнений в 10 млрд бат ($279 млн). Как пишет Bangkok Post, трейдеры и госчиновники Таиланда с оптимизмом смотрят на рынок каучука, рассчитывая на восстановление цен с 2017 года и в дальнейшем. В январе 2016 года цена каучука на торгах в Токио достигала исторического минимума - 146,4 иены за 1 кг.

"Прогноз для каучука, как ожидается, улучшится в 2017 году на фоне постепенного восстановления мировой экономики вслед за странами с формирующимся рынком и развивающимися странами", - считает председатель Таиландской каучуковой ассоциации (TRA) Хайос Синхароэнкул. При этом спрос на каучук в текущем году, вероятно, останется стабильным на фоне сохранения проблем в автомобилестроении, однако сокращение поставок ведущими странами-производителями, включая Таиланд, подстегнет рост цен.

Теги: Таиланд
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