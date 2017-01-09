Минюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жилья

Запрет планируется сохранить только для недвижимости, которая не превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человека

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Запрет на изъятие единственного жилья у должников в рамках исполнительного производства планируется распространить только на недвижимость, которая не превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человека, следует из проекта закона, подготовленного Минюстом РФ.

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. На данный момент в нем предусмотрено, что взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на единственное жилье должника и его семьи, исключение - недвижимость, которая является объектом ипотеки. Новый законопроект также не распространяется на ипотечные квартиры и дома.

В ноябре источник "Интерфакса" сообщал, что единственное жилье нельзя будет изымать, только если оно в пределах госнорм по предоставлению жилья. Новая версия законопроекта смягчила требования до двукратных норм по метражу. Также, чтобы единственное жилье не изъяли в рамках исполнительного производства, недвижимость по цене не должна превышать двукратную стоимость жилья по госнормам на человека.

Кроме того, согласно проекту закона, после продажи имущества должнику будут возвращаться средства за вычетом суммы задолженности, причем возвращенных денег должно хватить для покупки нового единственного жилья, соответствующего госнормам по площади. Согласно Жилищному кодексу, госнорма площади жилого помещения устанавливаются региональными властями. Так, в данный момент в Москве эта норма равна 18 кв. м на человека.