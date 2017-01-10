Песков прокомментировал предложение об изъятии у должников единственного жилья

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле пока нет определенной позиции в отношении идеи Минюста

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Кремле пока нет определенной позиции по предложению Минюста об изъятии квартир у должников.

"Это одно из рабочих предложений, которое подлежит очень детальной проработке - и с юридической точки зрения, и с точки зрения правоприменения. Безусловно, предстоит еще собрать мнения многих ведомств, сторон по этому вопросу. Поэтому пока говорить, что в Кремле есть какая-то позиция, преждевременно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов во вторник.

Накануне стало известно, что Министерство юстиции подготовило законопроект, который предполагает сохранить запрет на изъятие единственного жилья у должников в рамках исполнительного производства только на недвижимость, площадь которой не превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человека. Согласно Жилищному кодексу, госнорма площади жилого помещения устанавливается региональными властями. Так, в данный момент в Москве эта норма равна 18 кв. м на человека.

Сейчас в Гражданском кодексе предусмотрено, что взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на единственное жилье должника и его семьи, исключение - недвижимость, которая является объектом ипотеки. Новый законопроект также не распространяется на ипотечные квартиры и дома.