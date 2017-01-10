Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 10 январяВ миреМинфин США расширил "список Магнитского"В миреГосдеп США объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны РФ
Экономика

Состояние российских миллиардеров показало рекордный рост

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Совокупное состояние российских миллиардеров из списка журнала Forbes выросло на $29 миллиардов с момента избрания Дональда Трампа президентом США.

Больше всего смогли прибавить капиталы Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона. Тимченко был одним из главных объектов американских санкций в 2014 году. Ему помог рост акций газовой компании НОВАТЭК (выросли на 16% после выборов в США). Сейчас состояние Тимченко оценивается в $15,1 миллиарда (рост на $1,8 миллиарда).

Леонид Михельсон, который тоже является инвестором НОВАТЭКа, прибавил $1,9 миллиарда. Его капитал оценили в $18,2 миллиарда.

Состояние российских миллиардеров росло не только из-за повышения цен на акции. Этому способствовало укрепление рубля (на 20% в 2016 году).

Таким образом, состояние самых богатых людей в России росло быстрее, чем в любой другой стране. Совокупный капитал российских миллиардеров после выборов президента США вырос на 7,1% от общей суммы, в то время как у американцев - на 2,8%.

Теги: Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жилья
Запрет планируется сохранить только для недвижимости, которая не превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человекаПодробнее
Кремль отказался комментировать новую антитабачную концепциюКремль отказался комментировать новую антитабачную концепцию
Ранее СМИ сообщили о предложении Минздрава запретить продажу табака людям, родившимся после 2014 года, даже после достижения ими совершеннолетияПодробнее
"Коммерсант" узнал о планах РФ сократить поставки нефти в Белоруссию"Коммерсант" узнал о планах РФ сократить поставки нефти в Белоруссию
Таким образом Москва продолжает оказывать давление на Минск, чтобы добиться погашения долга за газ; в Белоруссии рассчитывают разрешить ситуацию в I квартале 2017 годаПодробнее
Глава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомстваГлава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомства
Министерство должно продемонстрировать результаты по ряду задач в очень сжатые срокиПодробнее
"Газпром" поставил новый рекорд с начала года по экспорту газа"Газпром" поставил новый рекорд с начала года по экспорту газа
6 января его экспортная поставка составила 615,5 млн куб. мПодробнее
Доллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефтьДоллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефть
К вечеру рубль растерял все дневные достижения и оказался вблизи уровней закрытия предыдущего дняПодробнее
"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье
По заявлению компании, 5 января потребителям было поставлено 614,6 млн куб. м газа, еще один пик ожидается 6 январяПодробнее
Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефтиРубль укрепился к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефти
Курс доллара США подешевел на 7 копеек, а евро - на 6 копеекПодробнее
Доллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницыДоллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницы
Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно высоких мировых цен на нефтьПодробнее
Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,4%Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,4%
Рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Морозы в Европе7 фото
09 января
Морозы в Европе
"Золотой глобус"10 фото
09 января
"Золотой глобус"
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 10 январяВ миреМинфин США расширил "список Магнитского"В миреГосдеп США объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны РФСпортКриштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФА
Состояние российских миллиардеров показало рекордный рост
Что случилось этой ночью: вторник, 10 января
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
Врачи опровергли версию пищевого отравления 37 школьников в ХМАО
Российский посол будет присутствовать на инаугурации Трампа
Венесуэльский верховный суд отклонил "импичмент" президента Мадуро
Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл седьмой этап "Дакара"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи