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Состояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мира

Гуманитарная организация Oxfam перед форумом в Давосе подсчитала разрыв между богатыми и бедными в Бельгии и в мире

Состояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мира
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Восемь самых богатых людей в мире обладают таким же состоянием, как 3,6 млрд человек, говорится в отчете неправительственной организации Oxfam, занимающейся борьбой с бедностью.

В связи с очередным экономическим форумом в Давосе Oxfam вывела статистику соотношения состояния бедных и богатых в Бельгии и в мире, которую в понедельник опубликовала газета Le Soir.

Возглавляет список самых богатых людей планеты основатель Microsoft Билл Гейтс; его состояние, согласно данным Forbes, оценивается в $75 млрд. В отчете также называются создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд), инвестор Уоррен Баффет ($60,8 млрд), медиа-магнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ($40 млрд), создатель Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим ($50 млрд), сооснователь Oracle Ларри Элисон ($43,6 млрд), а также испанский предприниматель, основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега ($67 млрд).

В публикации также отмечается, что, хотя Бельгия и не является примером страны самого большого неравенства граждан, тем не менее, и в ней имущественный разрыв между богатыми и бедными показателен: 10% самых богатых бельгийцев, по данным Oxfam, обладают примерно половиной совокупного состояния нации. При этом 1% наиболее богатых владеет 18%, сообщает издание.

Теги: Oxfam, Бельгия
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