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Нефть незначительно поднялась на фоне снижения курса доллара

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть пытаются отыграть часть потерь предыдущего дня на фоне снижения курса доллара и заверений стран ОПЕК в готовности выполнить соглашение о коллективном снижении уровня добычи.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени вырос на 0,2% - до $55,04 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,2% - до $52,03 за баррель.

ОПЕК и присоединившиеся к ней страны уже реализуют ноябрьские договоренности на практике, они объявили о сокращениях на 60-70% от заявленного ими объема снижения добычи, сказал журналистам министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. Он высказал уверенность, что уровень соблюдения согласованных для стан квот будет "высоким".

Доллар снижается во вторник к корзине валют примерно на 0,3%, что делает нефть, цены на которую определяются в американской валюте, доступнее для покупателей из других стран.

Неожиданно растеряв "бычий" настрой, в понедельник цены на нефть понесли самые большие за месяц потери из-за опасений, что избыток предложения сырья на рынке сохранится, несмотря на действия стран ОПЕК и России. Снижение цен составило по итогам дня 3,8%.

В частности, на оптимизм участников рынка негативно повлияли в понедельник новости, свидетельствующие о растущих поставках сырья из Ирака и Ирана. Статистика показала рекордные объемы поставки нефти из иракского порта Басра в декабре. Иран же стремительно распродает накопленные за годы санкций запасы нефти, которые хранятся в танкерах. Кроме того, США решили продать 8 млн баррелей из своих стратегических резервов, а метеорологи предсказывают теплую погоду в США до конца зимы.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, статистика покажет в среду рост запасов нефти по итогам предыдущей недели в США на 2 млн баррелей.

Более или менее надежные данные о реальном уровне добычи нефти странами ОПЕК появятся в середине февраля, и до этого момента, предсказывают аналитики, единого тренда на рынке не сформируется. Характерно, что в последние пару недель, если сравнивать с предыдущим периодом, когда колебания цен достигали $5 в день, котировки менялись относительно слабо.

Для возвращения "бычьего" настроя на рынке нужны неожиданные позитивные новости, говорится в отчете консалтинговой фирмы Ritterbusch & Associates.

В то же время участники рынка в своем большинстве сделали ставки на рост цен, рассчитывая на позитивный эффект от действий ОПЕК, и это повышает уязвимость рынка, приводит The Wall Street Journal мнение R.J. O'Brien & Associates LLC.

Теги: нефть, Brent
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