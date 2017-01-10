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Минэнерго США повысило прогнозы цен на нефть и добычи в стране на 2017 год

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017 год и ожидает дальнейшего повышения добычи в 2018 году.

Согласно оценкам EIA, добыча нефти в США в текущем году составит 9 млн баррелей в сутки (б/с) против ожидавшихся ранее 8,78 млн б/с, в 2018 году - 9,3 млн б/с.

EIA также улучшила прогноз цен на нефть на текущий год. Согласно новым оценкам, средняя цена нефти WTI в 2017 году составит $52,5 за баррель (предыдущий прогноз - $50,66 за баррель). В 2018 году ожидается рост цен до $55,18 за баррель.

Brent, по прогнозам экспертов, будет стоить в среднем $53,5 за баррель в текущем году и $56,18 - в следующем.

Теги: США, WTI
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