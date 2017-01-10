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Экономика

Uber будет раскрывать обезличенные данные о поездках

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Uber, борющаяся с регуляторами от Сиэтла до Парижа за то, чтобы не разглашать данные о пассажирских перевозках, решила сделать некоторую информацию свободно доступной через интернет, пишет The Wall Street Journal.

В ближайшее время Uber начнет публиковать данные из десятков городов разных стран, которые будут показывать среднее время поездки из одной точки в другую, рассчитанное на основе информации о миллионах совершенных поездок. Сначала будут обнародованы данные из Вашингтона, Сиднея и Манилы.

Эта информация может быть использована городскими властями для анализа картины трафика и принятия более обоснованных решений о развитии инфраструктуры. Система расчета времени поездки получила название Movement.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги в 550 городах почти в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и Украине (Киев).

Теги: Uber
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