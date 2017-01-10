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Экономика

Сотрудники "Роснефти" в 2017 году продолжат отдыхать на Кубе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Дочерняя структуры "Роснефти" - "РН-Учет" - в рамках закупки у единственного поставщика выбрала компанию "Гаванатур Интернешнл" для оказания услуг по отдыха работников и членов их семей на Кубе. Согласно материалам закупки, в течение 2017 года планируется приобрести 50 путевок на общую сумму не более 5,7 млн руб.

Из технического задания следует, что приобретаемые услуги оказываются по системе "все включено".

Как поясняется в материалах, обоснованием необходимости закупки у единственного поставщика является соглашение о сотрудничестве, подписанное в конце 2013 года "Роснефтью", "Интер РАО" и кубинскими компаниями АО "Корпорация "Кубинские медицинские услуги" и международной группой туроператоров и туристических агентств "Гаванатур". В связи с регистрацией туроператора на территории РФ закупка на 2017 год проводится у ООО "Гаванатур Интернешнл".

С декабря 2013 года Кубе программу оздоровления прошли более 4 тысяч работников "Роснефти" и членов их семей, следует из документов закупки.

По информации базы "СПАРК-Интерфакс", в 2016 году "Гаванатур Интернешнл" оказала дочерним обществам "Роснефти" услуги примерно на 40 млн руб. Путевки приобретались для сотрудников "РН-Пурнефтегаз", "Ванкорнефти", "РН-Информ", "РН-Бурение" и других структур группы.

В прошлом году "РН-Эксплорейшн" ("дочка" "Роснефти") и государственная нефтяная компания Кубы Union CubaPetroleo (CUPET) подписали контракт, направленный на увеличение добычи нефти на месторождении "Варадеро - Восточный Центральный Блок". Глава "Роснефти" Игорь Сечин, будучи зампредом правительства, был сопредседателем российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Теги: Куба, Роснефть
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