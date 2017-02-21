Список госпредставителей в совете директоров "Роснефти" не изменится

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Список представителей государства в совете директоров НК "Роснефть" останется неизменным.

Перечень кандидатов в совет нефтяной компании премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распоряжением от 18 февраля, сообщила пресс-служба правительства. По сравнению с прошлогодним списком в нем всего одно техническое изменение: управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг теперь числится независимым кандидатом (в этом статусе он был утвержден в конце 2016 г).

Фамилии в списке те же - помимо Маттиаса Варнига, это глава "Роснефти" Игорь Сечин, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, помощник президента Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, профессор ВШЭ Олег Вьюгин и ветеран ExxonMobil Хамфриз Дональд.

Сейчас в совете директоров "Роснефти" 9 человек, помимо 7 фигурантов правительственного списка, в него также входят два топ-менеджера ВР - глава компании Роберт Дадли и президент по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро. ВР владеет 19,75% акций "Роснефти", государству через "Роснефтегаз" принадлежит 50% + 1 акция.

В минувшем декабре у нефтяной компании появился еще один крупный акционер: консорциум инвесторов в составе суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и швейцарского трейдера Glencore купил 19,5% акций "Роснефти" у "Роснефтегаза" за 692 млрд рублей (10,2 млрд евро) через зарегистрированную в Сингапуре QHG Shares Pte. Ltd.