Путин призвал прокуроров защищать честный бизнес от необоснованных проверок

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Добросовестный бизнес должен быть надежно защищен государством и прокуратура должна продолжать работу на этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Добросовестный, честный, прозрачный бизнес должен быть надежно защищен со стороны государства, в том числе от необоснованных проверок и иного давления", - сказал он в среду на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры.

Путин отметил, что за последний год органами прокуратуры выявлено 150 тыс. нарушений, связанных с осуществлением государственного и муниципального контроля. По словам президента, надзор за деятельностью контролирующих инстанций по-прежнему остается актуальной задачей прокуратуры.

Также глава государства заявил, что прокуратура должна следить за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы.