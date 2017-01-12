В России с 2014 года заблокировали 1,2 тысячи сайтов по требованию прокуратуры

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - С 2014 года в России заблокировали доступ к 1200 сайтов по требованию прокуроров, запрещенная информация удалена с почти 20 тысяч сайтов, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"С 2014 года по нашим требованиям прекращен доступ к 1 тыс. 200 сайтам, удалена запрещенная информация с 19 тыс. 800 интернет-страниц", - сказал Чайка на заседании, посвященном празднованию 295-летия прокуратуры России.

Он отметил, что прокуроры делают все возможное для предотвращения насаждения радикальной идеологии и вербовки молодежи в террористические организации через интернет.