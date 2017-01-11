Страховые пенсии и соцвыплаты проиндексируют на уровень инфляции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - С 1 февраля будет проведена индексация страховых пенсий и социальных выплат на уровень инфляции, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

"С 1 февраля 2017 года будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции - на 5,4%", - сказал Топилин журналистам по итогам совещания президента с членами правительства в среду.

Также с 1 февраля будут проиндексированы на уровень инфляции все социальные выплаты - детские пособия, выплаты ветеранам войны, инвалидам. Эта индексация также составит 5,4%.

Топилин добавил, что "вторая индексация пенсий - она очень небольшая - состоится с 1 апреля". Таким образом, по словам главы Минтруда, общая индексация составит 5,8%.