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Биткойн подешевел еще на 10% из-за проверки бирж китайскими регуляторами

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Курс биткойна в среду упал еще на 10% после того, как китайские власти подтвердили планы по проверке бирж, на которых проходят торги криптовалютами, сообщает CNBC.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в среду утром объявил, что выездные проверки на торговых площадках пройдут 17 января. ЦБ намерен убедиться в наличии правильных лицензий, систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также мер предотвращения манипулирования рынком.

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Сразу после этого объявления биткойн подешевел с $915 до $784,56, затем падение сократилось, и курс восстановился до немногим более $800.

На прошлой неделе информированные источники утверждали, что Государственное управление валютного контроля (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) КНР изучает различные аспекты торговли криптовалютами, опасаясь, что их могут использовать для вывода капитала из Китая в обход мер валютного контроля.

В первые дни 2017 года курс биткойна впервые за четыре года превысил психологически важную отметку в $1000. В прошлом году криптовалюта выросла в цене более чем в два раза, а сумма всех биткойнов в мировом обороте достигла рекордных $14 млрд.

Эксперты связывают рост биткойна в 2016 году с повышением геополитических рисков, поскольку в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива. Спрос на биткойны повысился на фоне опасений ускорения роста ставок в США и торговых войн Штатов с Китаем.

Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире, не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.

Теги: биткойн, Китай
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