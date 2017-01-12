Медведев упрекнул министров за возвращение к теме прогрессивной шкалы НДФЛ

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила об обсуждении в правительстве темы прогрессивной шкалы НДФЛ и освобождения от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ не обсуждается, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на гайдаровском форуме в четверг.

"Мы довольно давно уже договорились не трогать налоговую систему. В конце года президент сказал, я сказал, что вопрос прогресса по налогам на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит", - сказал Медведев. При этом он отметил, что "все равно нужно обязательно кому-то из коллег в правительстве сказать, что этот вопрос обсуждается".

"Не обсуждается. Обсуждается другое: мы выделили одиннадцать приоритетных направлений на ближайшие годы. Проектный подход, на который мы все активно переводим наше государственное управление, позволяет более эффективно распределять ресурсы и двигаться по этим направлениям", - сказал Медведев.

Ранее в четверг вице-премьер Ольга Голодец заявила об обсуждении в правительстве темы прогрессивной шкалы НДФЛ и освобождения от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТ. Минимальный размер оплаты труда в России составляет порядка 7,5 тыс. рублей. По словам Голодец, зарплату ниже МРОТ в России получают 4,9 млн человек.