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Голодец заявила об отсутствии планов введения прогрессивной шкалы НДФЛ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В правительстве нет планов по введению прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), есть лишь экспертные расчеты, сказала вице-премьер Ольга Голодец. "Планов по введению прогрессивной шкалы в правительстве нет. Экспертные расчеты, связанные с подготовкой следующей восьмилетней программы, о которой говорил в Послании президент, ведутся", - сказала Голодец журналистам в четверг.

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Вице-премьер пояснила, что целью этих расчетов является увеличение доходов наименее защищенных слоев населения страны. Ранее в четверг Голодец заявляла, что тема прогрессивной шкалы НДФЛ и вопрос освобождения от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТ, обсуждаются в правительстве РФ.

"Такая тема (прогрессивной шкалы НДФЛ - ИФ) обсуждается. И поскольку я сказала, что основная проблема для нас сейчас - это преодоление падения в реальных доходах населения и преодоление бедности для части населения, которая в этой ситуации оказалась, то освобождение от подоходного налога - это было бы реальным шагом в повышении доходов населения", - сказала Голодец журналистам "на полях" Гайдаровского форума.

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Она уточнила, что речь идет о тех людях, "кто получает МРОТ". О том, что вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ не обсуждается, заявил на том же форуме премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы довольно давно уже договорились не трогать налоговую систему. В конце года президент сказал, я сказал, что вопрос прогресса по налогам на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит", - отметил Медведев.

При этом он добавил, что "все равно нужно обязательно кому-то из коллег в правительстве сказать, что этот вопрос обсуждается".

"Не обсуждается. Обсуждается другое: мы выделили одиннадцать приоритетных направлений на ближайшие годы. Проектный подход, на который мы все активно переводим наше государственное управление, позволяет более эффективно распределять ресурсы и двигаться по этим направлениям", - рассказал Медведев.

Теги: Ольга Голодец
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