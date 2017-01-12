Робот-юрист оставит без работы 3 тысячи сотрудников Сбербанка

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Робот-юрист, которого в Сбербанке запустили в 2016 году, позволит кредитной организации высвободить 3 тысячи рабочих мест в 2017 году, сообщил зампред правления Сбербанка Вадим Кулик на Гайдаровском форуме

"Буквально в четвертом квартале мы запустили робота-юриста, который может нам из бумаг писать исковые заявления - один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение этого полугодия", - сказал Кулик, уточнив, что речь идет о первом полугодии 2017 года.

По словам финансиста, введение робота позволит освободить 3 тыс. рабочих мест только по юридической специальности. "И такие планы у нас достаточно большие, мы таких роботов производим по целому ряду направлений. У нас стоит достаточно большой агрессивный pipeline", - рассказал Кулик.

Он сообщил, что многие высвобождаемые сотрудники Сбербанка будут попадать в программу переобучения. "И если, соответственно, мы не можем их применить, то дальше, естественно, начинаются сокращения. При этом сокращения мы пытаемся укладывать все же в процедуру естественной убыли, так чтобы не скачком влиять на рынок труда", - сказал Кулик.

Как сообщалось, в конце прошлого года Сбербанк запустил систему искусственного интеллекта Iron Lady, которая занимается звонками должникам-физлицам.