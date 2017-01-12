"Победа" запросила у Росавиации допуски на рейсы в Рим и турецкую Аланью

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Победа" подала в Росавиацию заявки на допуск к регулярным рейсам из Москвы в Рим и Аланью, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в четверг. Речь идет о рейсах в аэропорт "Чампино" в 15 км к юго-востоку от центра Рима и аэропорт Аланьи "Газипаша", пояснил собеседник агентства.

Ближайшее заседание межведомственной комиссии при Минтрансе РФ по допуску авиакомпаний к международным перевозкам состоится 30 января, сообщила ранее в четверг Росавиация.

В настоящее время регулярных полетов между Москвой и Аланьей нет. Вместе с тем в конце прошлого года сообщалось, что авиавласти РФ и Турции договорились о том, что российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять рейсы по данному маршруту по 7 раз в неделю.

Обсудить с Турцией такую возможность российских чиновников ранее просила "Победа". "Аланья - очень интересное направление: одно дело лететь туристу в Анталью и три часа трястись в автобусе до отеля, другое - потратить на это максимум 30 минут. По нашей просьбе на ближайших переговорах авиационных властей России и Турции вопрос будет рассмотрен", - говорил "Интерфаксу" гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

Вместе с тем сообщалось, что в ноябре межведомственная комиссия при Минтрансе отказала "Победе" в допуске на регулярные полеты в Турин. Перевозчик запрашивал допуск на рейсы по этому направлению по 7 раз в неделю. На них также претендовали авиакомпании "Сибирь" (группа S7) и "Уральские авиалинии" , в результате первая получила 5 частот в неделю, вторая - 2. До этого "Победа" получила допуск на 7 частот в неделю в другой итальянский город - Пизу. Рейсы по этому маршруту компания планирует открыть в зимнем расписании 2016/2017 гг. Кроме того, в настоящее время "Победа" летает в Милан.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот" . Образована в сентябре 2014 г. вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность "Добролета".