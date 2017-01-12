Мексиканская Interjet вернула к полетам все самолеты SSJ-100

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) завершило работы по восстановлению летной годности 11 воздушных судов Sukhoi Superjet 100 мексиканской авиакомпании Interjet.

"В конце декабря 22 специалиста ГСС были оперативно направлены в Мексику для проведения необходимых работ. В течение 5 дней января первые 6 самолетов были возвращены в эксплуатацию. Остальная часть воздушных судов была отремонтирована уже к 10 января. Процедура устранения дефекта согласована российскими авиационными властями (Росавиация) и проводилась под контролем мексиканских авиационных властей (DGAC)", - сообщили ГСС в четверг.

"Благодаря объединенным совместно с производителем усилиям, мы осуществили все работы в более сжатые сроки, чем планировалось изначально, что позволяет Interjet задействовать все 70 самолетов (включая SSJ-100 - ИФ) и совершать более 300 полетов в день", - отметил главный исполнительный директор Interjet Хосе Луис Гарса, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что в конце декабря Росавиация потребовала провести проверку находящихся в эксплуатации SSJ-100 в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией "ИрАэро". Речь шла о дефекте проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора. В ГСС тогда подтвердили факт выявления дефекта, но уверяли, что он не ведет "к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации".

Позднее источник "Интерфакса" сообщал, что по результатам проверки Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких SSJ-100, в том числе у "Аэрофлота" (правда, в компании с тех пор это ни разу не прокомментировали). При этом собеседник агентства уверял, что "с точки зрения регулярной эксплуатации выявленный дефект не является критическим по своим свойствам". В январе об обнаружении аналогичного дефекта на одном из своих трех лайнеров заявила и авиакомпания "Ямал". ГСС в свою очередь пообещали провести проверку и необходимые восстановительные работы всех эксплуатирующихся в мире SSJ-100 (всего 87 машин) до конца января.

Interjet является одним из крупнейших эксплуатантов SSJ-100 - парк компании включает 22 таких самолета. С начала их эксплуатации перевозчиком (2013 год) общий налет превысил 90 тыс. летных часов, Interjet выполнила на SSJ-100 более 75 тыс. рейсов.

Крупнейшими российскими эксплуатантами SSJ-100 являются авиакомпании "Аэрофлот" (30 машин), "Газпромавиа" (10), "Якутия" (4), "Ямал" (3), "ИрАэро" (4). Еще 3 лайнера есть у ирландской CityJet.