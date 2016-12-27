Росавиация попросила всех эксплуатантов SSJ-100 проверить самолеты

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские авиавласти попросили всех эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 провести проверку самолетов, следует из сообщения мексиканской Interjet.

Interjet - первый зарубежный эксплуатант SSJ-100, в ее парке 22 российских лайнера. Всего по заключенному с компанией контракту предполагается поставка 30 самолетов.

В своем сообщении Interjet ссылается на директиву летной годности AD 2016-322-02. Компания отмечает, что проверки - это превентивная мера в целях обеспечения безопасности. Interjet работает вместе с компанией-производителем самолета (АО "Гражданские самолеты Сухого", ГСС), который "отвечает самым высоким стандартам безопасности", отмечается в сообщении.

Interjet не уточняет, чем вызвана необходимость проверки. Между тем на прошлой неделе источник "Интерфакса" сообщал, что Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов SSJ-100, эксплуатирующихся в РФ, в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией "ИрАэро". Речь шла о дефекте "проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора".

В ГСС подтвердили выявление дефекта "одной из деталей хвостовой части SSJ", но уверяли, что он не ведет "к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации". "АО "ГСС" организована работа по осмотру парка SSJ-100, находящегося в эксплуатации, выпущено техническое решение по поддержанию летной годности самолетов SSJ-100. В случае обнаружения дефектов по результатам осмотра они будут оперативно устранены", - говорил представитель ГСС.

Позднее источник "Интерфакса" рассказал, что по результатам проверки Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких SSJ-100, в том числе "Аэрофлота". При этом он уверял, что "с точки зрения регулярной эксплуатации выявленный дефект не является критическим по своим свойствам".

"Дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям. Тем не менее Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект", - говорил собеседник агентства.

Во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил журналистам, что "техническая проблема (SSJ-100 - ИФ) будет решена в ближайшее время".