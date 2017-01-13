ЦБ РФ прекратил принимать рейтинги не прошедших регистрацию российских агентств

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Банк России с 13 января в связи со вступлением в силу положений закона о рейтинговой деятельности перестает принимать в регулятивных целях рейтинги российских агентств, не попавших в реестр регулятора.

В настоящее время аккредитацию ЦБ прошли только два рейтинговых агентства, работающих по национальной шкале - АКРА и "Эксперт РА". Заявления на включение в реестр подали еще два рейтинговых агентства - НРА и "Рус-Рейтинг", но ЦБ отказал им в аккредитации.

НРА заявляло, что планирует повторно подать заявку на включение в реестр в начале 2017 года. "Рус-Рейтинг" сообщил, что принял решение отозвать рейтинги по национальной и международной шкале с 13 января, всего агентство отзывает порядка 90 кредитных рейтингов в связи с невозможностью их дальнейшей актуализации. Сейчас "Рус-Рейтинг" изучает основания отказа в аккредитации и в ближайшее время представит в Банк России обновленный комплект документов.

АКРА, согласно размещенной на его сайте информации, присвоило в настоящее время 9 рейтингов, "Эксперт РА" - более 800.

По национальной шкале ранее присваивали рейтинги также международные рейтинговые агентства, которые вынуждены отказываться от этих рейтингов из-за противоречия между российским законодательством и законодательством стран, где эти агентства ведут свои основные операции. В частности, согласно российскому закону, кредитные рейтинговые агентства не вправе отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, в связи с "решениями органов власти иностранных государств" (например, в случае введения ими санкций в отношении тех или иных юридических лиц). Фактически это требование означало необходимость выбора между выполнением законодательства РФ и законодательства стран, где находится основной бизнес агентств (США, ЕС).

"Большая тройка" рейтинговых агентств до 13 июля 2017 года должна определиться, как они будут работать в РФ в рамках нового закона при присвоении рейтингов по международной шкале. Для того, чтобы ЦБ мог учитывать их рейтинги в регулятивных целях, агентства должны иметь на территории РФ дочерние компании и пройти аккредитацию. Однако, по мнению экспертов, "большая тройка" сделать этого также не сможет из-за противоречий в законодательстве.

Если международные рейтинговые агентства продолжат работу в РФ через свои филиалы, то они должны войти в создаваемый ЦБ реестр филиалов и представительств иностранных рейтинговых агентств. Внесение в этот реестр дает право представительству иностранного кредитного рейтингового агентства, ведущему в "соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность", осуществлять "отдельные элементы рейтинговой деятельности", при этом "присвоение, подтверждение, пересмотр, отзыв кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам осуществляются от лица иностранного кредитного рейтингового агентства". В регулятивных целях эти рейтинги использоваться не будут.

Агентство Moody's, которое единственное имело в России дочернее рейтинговое агентство, в марте 2016 года приняло решение отозвать все рейтинги по национальной шкале, присвоенные 150 российским эмитентам, и ликвидировать дочернюю компанию в России. Fitch Ratings, которое имеет в России филиал, в конце декабря также приняло решение отозвать рейтинги (еще около 150) по национальной шкале. Агентство Standard & Poor's подало в ЦБ РФ документы для регистрации филиала компании в соответствии с новым законодательством РФ, хотя и не отказывается от возможности создания дочерней российской компании.

Учитывая, что несколько сотен российских эмитентов лишились в 2016 году из-за нового регулирования национальных рейтингов от Fitch и Moody's, ЦБ РФ намерен применить принцип "дедушкиной оговорки", разрешив пока участникам рынка держать существующие выпуски ценных бумаг с рейтингами от неаккредитованных агентств.