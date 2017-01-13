Энергетики ограничат снабжение объектов Минобороны на Дальнем Востоке за долги

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК, входит в холдинг "РАО ЭС Востока") за долги министерства обороны РФ в размере 178,2 млн рублей планирует ограничить поставки электроэнергии ряду объектов АО "Главное управление Жилищно-коммунального хозяйства" (единый поставщик коммунальных услуг для объектов Минобороны) на Дальнем Востоке.

В сообщении ДЭК говорится, что в среду в восьми муниципальных районах Амурской области было отключено от электроснабжения 15 объектов - административные здания, склады, гаражи, мастерские.

Ограничения введены на второстепенные объекты, не влияющие на степень обороноспособности страны.

По графику энергетиков, с 23 января будут отключены еще 33 объекта АО "Главное управление Жилищно-коммунального хозяйства" на территории Приморья. А 25 января под ограничения попадут 42 объекта по Хабаровскому краю.

ПАО "ДЭК" работает в составе ПАО "РАО ЭС Востока", основным акционером которого является ПАО "РусГидро". Компания является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, ежегодно закупает около 32 млрд кВт.ч электроэнергии.