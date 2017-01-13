Кудрин назвал идею повышения пенсионного возраста основой прогноза ЦСР

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что прогноз, подготовленный его организацией, исходит из повышения пенсионного возраста в РФ для женщин - до 63 лет, для мужчин - до 65.

"Прогноз ЦСР исходит из повышения пенсионного возраста и вовлечения трудоспособного населения - тех, кто сегодня уходит на пенсию. В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста - для женщин - до 63 лет, для мужчин - до 65", - заявил Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.

По словам Кудрина, "демографический тренд, по прогнозу Росстата, показывает, что РФ перешла к непрерывному снижению численности населения в трудоспособном возрасте". "Стране, которая находится на тренде снижения численности трудоспособного населения, очень трудно обеспечить экономический рост", - подчеркнул он.

Кудрин отметил, что предлагаемые им возрастные показатели для повышения пенсионного возраста - это "вариант для расчета".

"Безусловно, сами решения будут приниматься по соответствующей процедуре, при этом будут строго учитываться предпочтения отдельных групп населения", - сказал он.

Как удвоить ВВП

На Гайдаровском форуме в пятницу Кудрин также заявил, что при условии проведения серьезных реформ Россия к 2035 году может удвоить ВВП.

"По целевому сценарию к 2035 году нам удалось бы увеличить ВВП в два раза, по инерционному - всего лишь в полтора раза", - сказал Кудрин. Он отметил, что России на сегодняшний день нужно жить с темпами экономического роста выше среднемирового, чтобы сохранить долю нашей экономики в мировой системе.

"Выйти на эти темпы достаточно непросто. Это задача ставилась и пять, и семь лет назад, но до сих пор она не выполняется", - заметил Кудрин. Он привел прогноз ЦСР возможных темпов экономического роста в случае проведения системных структурных реформ, которые "к 2019 году позволяют выйти на уровень больше 3%, а к 2022 году - выше 4%".

"Безусловно, это прогнозная вещь. Что-то можно сделать раньше, что-то, может быть, придется сделать позже", - отметил Кудрин.

"Инерционный сценарий, который показан здесь - ниже целевого, он исходит из меньших темпов, которые можно достичь при тех факторах, которые присутствуют сегодня на рынке", - добавил он.