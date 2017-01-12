Голодец обвинила гастарбайтеров в демотивации развития в РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском форуме, заявила, что работающие в РФ мигранты дестимулирует работодателей по отношению к техническому перевооружению в стране.

По словам Голодец, на территории России трудятся несколько миллионов человек из других государств, и в основном они заняты низкоквалифицированным трудом, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"На территории РФ, по разным оценкам, продолжает трудиться около 7 млн человек из других государств. И это, прежде всего, люди, которые занимаются низкоквалифицированным трудом", - сказала Голодец в четверг, выступая на Гайдаровском форуме.

По ее словам, "такое большое количество мигрантов, которые занимаются низкоквалифицированным трудом, предъявляет к нам как к государству очень серьезные социальные издержки, то есть, мы за них все равно платим - платим за образование детей мигрантов, несем серьезные социальные расходы".

"Эти люди работают у нас не со знаком "плюс", они работают со знаком "минус". И, к сожалению, такая политика дестимулирует работодателей по отношению к техническому перевооружению, это снижает наши темпы перехода к, так называемым, высокопроизводительным местам", - подчеркнула вице-премьер.

Голодец считает необходимым "взять четкий и внятный курс на отказ от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда".