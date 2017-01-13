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Daimler начнет строить завод Mercedes в Подмосковье в 2018 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Концерн Daimler в 2018 году намерен начать строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье, производство может начаться через три года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Гайдаровского форума.

"Недавно буквально межведомственная комиссия в конце прошлого года приняла решение, поэтому в ближайшее время формальный момент, связанный с подписанием (специнвестконтракта - ИФ) будет реализован. Что касается начала инвестиций, то после проведения всех необходимых проектных работ, начиная со следующего года, компания начнет строить предприятие в Московской области. Выход на производство самих автомобилей традиционно занимает примерно три года", - сказал он.

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Как сообщалось, Daimler может вложить не менее 300 млн евро в строительство завода премиальных внедорожников в Подмосковье.

"Могу только примерные параметры (озвучить - ИФ) - объём в год 25-30 тыс. автомобилей. Это премиальный сегмент, за исключением S-class, то есть премиальные внедорожники. С точки зрения сроков - думаю, что до конца года мы должны подписать СПИК, вопрос готовности. Практически все основные параметры согласовали", - говорил ранее министр.

Ранее сообщалось, что Daimler планирует построить завод в Солнечногорском районе в 2019 году. "Один из индустриальных парков находится в Солнечногорском районе - это Есипово, это 300 гектаров земли, уже подготовленной. Раньше там был заброшенный военный городок. Туда мы планируем пригласить Mercedes, сегодня проходит завершающий этап согласования, (заключается, - ИФ) специальный инвестиционный контракт, который даст старт строительству и затем уже первому выпуску автомобилей четырех-пяти модельных рядов на территории России. Мы работаем так, чтобы все-таки в 2019 году завод заработал, конечно, это зависит от Mercedes, но мы по своей части оказываем максимальное содействие", - говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что для регионального правительства этот проект является очень важным и имиджевым. "Мы стараемся все делать в срок, потому что на нашей стороне тоже есть определённые обязательства по подготовке территорий, сопровождению всех согласовательных процедур", - добавил губернатор.

Соглашение о размещении производства в Подмосковье было подписано в рамках ПМЭФ-2016. В начале июня Минпромторг РФ предварительно одобрил заключение специнвестконтракта по проекту производства легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье. Замдиректора департамента транспортного и специального машиностроения министерства Всеволод Бабушкин при этом заявлял, что дальнейшее развитие проекта будет зависеть от тех мер поддержки, которые предложат инвестору власти Московской области.

Теги: Московская область, Daimler, Денис Мантуров
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