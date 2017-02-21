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Экономика

Mercedes вложит в свой проект в Подмосковье не менее 15 млрд рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российское подразделение концерна Daimler АО "Мерседес-Бенц Рус" подписало специальный инвестиционный контракт по созданию и освоению промышленного производства колесных транспортных средств Mercedes-Benz, сообщил Минпромторг РФ.

"Подписан специальный инвестиционный контракт по созданию и освоению промышленного производства колесных транспортных средств Mercedes-Benz на территории индустриального парка Есипово между Российской Федерацией, АО "Мерседес-Бенц Рус", правительством Московской области, муниципальным образованием сельское поселение Пешковское Солнечногорского района Московской области, а также привлеченными лицами "Даймлер АГ", ПАО "КАМАЗ" , ООО "Даймлер КАМАЗ Рус" и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", - говорится в сообщении.

Контракт предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций, как сварка, окраска, сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций.

Согласно контракту, инвестор гарантирует вложить в проект не менее 15 млрд рублей. Срок специального инвестиционного контракта составляет 9 лет, при этом запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять "более 20 тысяч автомобилей в год". В результате реализации проекта будет создано более 1 тыс. рабочих мест.

Как сообщалось ранее, концерн Daimler намерен начать строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье в 2018 году, может вложить не менее 300 млн евро в строительство объекта.

Теги: Московская область. Минпромторг, Mercedes
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