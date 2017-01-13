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Греф поспорил с Чубайсом о будущем российской альтернативной энергетики

Чубайс усмотрел в оппоненте "консерватора-айтишника"

Греф поспорил с Чубайсом о будущем российской альтернативной энергетики
Глава Сбербанка Герман Греф и глава "Роснано" Анатолий Чубайс
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава "Роснано" Анатолий Чубайс и президент Сбербанка Герман Греф поспорили о перспективах альтернативной энергетики в РФ.

"У нас возникают уже, или в ближайшее время возникнут - сектор возобновляемой электроэнергетики, которой почти не было. За 15 лет произведены изменения в нормативно-правовые акты для запуска стартапа возобновляемой электроэнергетики. В секторе солнечной энергетики создали приборостроение для этой энергетики и запустили станции. Солнечная энергетика в РФ состоялась. По ветру еще нет, но есть предпосылки, и через год рассчитываю сказать, что ветряная энергетика также состоялась", - сказал Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

"Я пока не вижу у нас ни "солнца" (солнечной энергетики - ИФ), ни "ветра". Вы сказали, что это состоявшийся факт. Наверное, мы тоже это скоро увидим. Я не вижу, зачем у нас "солнце" при нашей сегодняшней дешевизне ресурсов. Я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие десять лет, что у нас какое-то "солнце" появится или "ветер". В карманах - может быть, но не в электроэнергетике", - возразил экс-руководителю РАО ЕЭС Греф.

"Вот вы увидели классический образ консерватора-айтишника в лице Грефа, который отвергает прогресс в его важнейших компонентах", - парировал Чубайс, назвав собеседника "ортодоксом и ретроградом".

По слова главы "Роснано", которое является одним из инвесторов в альтернативной энергетике, "в России 90% специалистов не понимают", что из себя представляет эта отрасль и зачем она нужна. Однако уже в ближайшие годы альтернативная генерация в ряде стран мира пройдет точку grid parity, сравнявшись в цене с традиционной, сказал А.Чубайс. При этом "потенциал технологического апгрейда "солнца" на порядок выше, чем традиционной тепловой энергетики", поэтому и в РФ рано или поздно "кривые (цен - ИФ) пересекутся", но если сейчас ничего не предпринимать, в будущем России придется покупать более дешевую электроэнергию на возобновляемых источниках, полагает Чубайс.

Это не первый публичный спор Грефа и Чубайса, но если нынешний обмен репликами был шутливым, то десятилетие назад остроумная пикировка двух государственных деятелей серьезно осложнила их отношения. В марте 2006 года, в ходе обсуждения индексации тарифов естественных монополий на заседании правительства, Чубайс подверг жесткой критике предложения Минэкономразвития, заявив, что индексация тарифов на электроэнергию на уровень инфляции не повлияет. В ответ Греф заявил, что готов выступить с инициативой присвоить Чубайсу Нобелевскую премию, если он сможет доказать свой тезис. Дискуссия на этом не закончилась, на следующий день Чубайс заявил: "Я хорошо отношусь к этой идее, мне она нравится. Там есть только одна проблема: Милтон Фридман уже получил Нобелевскую премию в 1976 году за цикл работ, который доказал монетарный характер инфляции".

Теги: Герман Греф, Анатолий Чубайс
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