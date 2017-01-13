Россельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынка

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В России фальсифицируется до четверти пищевой продукции, считают в Россельхознадзоре.

"У нас есть проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше - это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного - пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет", - заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко на Гайдаровском форуме в пятницу в Москве.

Он уточнил, что на рыбном рынке, к примеру, фальсифицирование сводится к подмене наименований, "накачиванию" рыбы полифосфатами для того, чтобы глазурь удерживала больше влаги. "Все это для того, чтобы залезть в наш карман, - сказал Алексеенко. - Но попутно это еще приводит к тому, что недобросовестные компании получают фору по сравнению с добросовестными производителями".

"То есть идет процесс обратной селекции: выигрывают мошенники, а те компании, которые производят нормальную продукцию, экономически оказываются в крайне невыгодном положении, - добавил он. - Это пике, это штопор, и здесь государство, конечно, должно наводить порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности".