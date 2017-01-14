Главные новости
В РоссииБолее 85% россиян заметили страх других стран перед РФВ РоссииВ Крым направят дополнительные системы С-400В миреТрамп отменит санкции против РФ при условии успешного сотрудничества с США
Экономика

Силуанов отметил необходимость перехода на НДД в нефтяной отрасли

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Переходить на новый порядок налогообложения в нефтяной отрасли нужно как можно скорее, одновременно уходя от практики предоставления льгот по отдельным месторождениям, полагает министр финансов России Антон Силуанов.

"На наш взгляд, назрело уже решение переходить в нефтянке на новый порядок налогообложения, мы говорим о переходе с НДПИ на НДД. Назрел уже переход на отмену индивидуальных льгот, прекратить их предоставлять отраслевыми ведомствами. Льготы предоставляются отраслевыми ведомствами, а не законодателем. Мне кажется, вопрос об изменениях налоговых режимов в нефтянке - это вопрос вчерашнего дня, нужно срочно принимать это решение, чтобы с 2018 года вводить новый порядок налогообложения сначала в виде эксперимента, как мы договариваемся, а потом уже распространять", - сказал он на Гайдаровском форуме.

Министр отметил, что порядок налогообложения в нефтяной отрасли такой, что "большое количество льгот предоставляется, причем по отдельным месторождениям в зависимости от обводненности, сложности добычи". "Это происходит на основании экспертных заключений, где налоговая служба даже не имеет возможности проявить свой арсенал и проверить, действительно ли там такая обводненность, сложность добычи", - отметил Силуанов.

Теги: Антон Силуанов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Россельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынкаРоссельхознадзор оценил долю фальшивых продуктов в четверть рынка
По словам официального представителя службы, не фальсифицируются только яйцаПодробнее
Греф поспорил с Чубайсом о будущем российской альтернативной энергетикиГреф поспорил с Чубайсом о будущем российской альтернативной энергетики
Чубайс усмотрел в оппоненте "консерватора-айтишника"Подробнее
Продажи смартфонов в России в 2016 году увеличились в деньгах на четвертьПродажи смартфонов в России в 2016 году увеличились в деньгах на четверть
Средняя цена устройства при этом повысилась на 20,3%, до 12,3 тысячи рублейПодробнее
Срок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 летСрок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 лет
Ему предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью обмана властейПодробнее
Силуанов назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 годуСилуанов назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 году
Это станет возможным при цене на нефть в $50 за баррельПодробнее
Кудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССРКудрин поставил текущий экономический рост РФ ниже времен застоя в СССР
По мнению экс-министра, технологическое отставание страны грозит ее суверенитету и несет угрозу безопасностиПодробнее
Кудрин назвал идею повышения пенсионного возраста основой прогноза ЦСРКудрин назвал идею повышения пенсионного возраста основой прогноза ЦСР
По словам главы совета Центра стратегических разработок, при убыли населения в РФ трудно обеспечить экономический ростПодробнее
Медведев упрекнул министров за возвращение к теме прогрессивной шкалы НДФЛМедведев упрекнул министров за возвращение к теме прогрессивной шкалы НДФЛ
Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила об обсуждении в правительстве темы прогрессивной шкалы НДФЛ и освобождения от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТПодробнее
Минкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контентаМинкомсвязи выступило против штрафов за скачивание пиратского контента
Ранее ужесточить "антипиратский" закон предлагало Министерство культурыПодробнее
Силуанов пообещал не поднимать акцизы на водку до 2020 годаСилуанов пообещал не поднимать акцизы на водку до 2020 года
Повышение акцизов произойдет в 2017 году, а в 2018-2019 его не будетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБолее 85% россиян заметили страх других стран перед РФВ РоссииВ Крым направят дополнительные системы С-400В миреТрамп отменит санкции против РФ при условии успешного сотрудничества с СШАВ миреБарак Обама продлил на год украинские санкции против России
Лайнер Благовещенск-Пхукет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета
Обама посоветовал не отправлять по электронной почте важные данные
В Крым направят дополнительные системы С-400
В США нашли похищенную 18 лет назад девочку
В Таиланде истребитель разбился во время авиашоу
Более 85% россиян заметили страх других стран перед РФ
Автор "Экзорциста" скончался на 90-м году жизни
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи