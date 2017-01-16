ЦБ РФ отозвал лицензию у Булгар банка

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Банк России с 16 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Булгар банка (Ярославль), говорится в сообщении ЦБ.

Кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России отчетности, достоверно отражающей объем ее обязательств перед физлицами.

"Вследствие низкого качества активов, не генерирующих достаточный денежный поток, Булгар банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. С начала текущего года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности", - говорится в сообщении.

В банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Булгар банк является участником системы страхования вкладов.

Булгар банк по итогам третьего квартала 2016 года занял 427-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря прошлого года по величине активов эта кредитная организация занимала 447-е место в банковской системе РФ.