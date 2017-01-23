Центробанк отозвал лицензию у барнаульского "Тальменка-банка"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Банк России с 23 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "Тальменка-банка", говорится в сообщении ЦБ.

"Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)", - сказано в заявлении.

Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган, а также порядка идентификации своих клиентов.

Отмечается, что руководство и собственники "Тальменка-банка" не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

"Тальменка-банк" является участником системы страхования вкладов.

"Тальменка-банк" по итогам третьего квартала 2016 года занял 443 место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 января текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 425 место в банковской системе РФ.